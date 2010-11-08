Гендиректора «Укрзалізниці» Костюка нагороджено почесним дипломом

Генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА нагороджено почесним дипломом і ювілейною монетою на честь ювілею Президента України, Народного посла України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, сьогодні, 8 листопада, ці відзнаки М.КОСТЮКУ вручив почесний голова фонду «Українське народне посольство», перший Президент України Леонід КРАВЧУК.

Під час урочистостей Л.КРАВЧУК відзначив, що дана нагорода вручається за благодійну діяльність.

«Цією медаллю нагороджуються люди, які роблять для України велику роботу. Саме такою людиною є Михайло КОСТЮК, який усі свої сили й енергію віддає рідній справі – залізниці», – сказав Л.КРАВЧУК.

*** Головною метою діяльності Всеукраїнського фонду сприяння міжнародному спілкуванню «Українське народне посольство» є розвиток співпраці і дружніх відносин між народами, зміцнення міжнародного авторитету України, реалізація міжнародних благодійних програм тощо.