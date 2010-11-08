У Харкові презентували перші 8 автобусів, отриманих в рамках підготовки до Євро-2012

Сьогодні у Харкові презентовано перші 8 автобусів марки ЛАЗ А-183, які прибули зі Львова в рамках державної та міської цільових програм підготовки Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії керівники міста та області зазначили, що цей транспорт придбано з метою транспортного обслуговування жителів міста, учасників та гостей чемпіонату Європи з футболу.

«Сьогодні перед нами сучасний автобус, який не поступається автобусу іноземного виробництва. Я пишаюся тим, що такі автобуси виробляють в Україні, але ще більше пишаюся, що вони будуть працювати на вулицях Харкова, - сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, на кожному з автобусів буде розміщений логотип Євро-2012. УЄФА розробляє логотип для всіх міст, які прийматимуть Євро 2012, і це буде єдина модель емблеми з особливостями кожного міста.

Найближчим часом очікується прибуття до Харкова ще 8 таких автобусів. Сьогодні вони проходять обкатку і найближчим часом прибудуть до міста. Придбання техніки здійснюється за рахунок коштів держбюджету України. Загальна вартість 16 автобусів марки ЛАЗ А-183 становить 24,6 млн. грн.

За інформацією Департаменту транспорту і зв'язку Харківської міськради, процедуру закупівлі було доручено здійснити КП «Харківпас», яке уклало договір з ТОВ «Львівські автобусні заводи» на закупівлю 11 од. автобусів і 97 од. тролейбусів, в тому числі 67 тролейбусів ЛАЗ Е-183 (одинарні) вартістю 1 од. - 2,2 млн. грн., 30 тролейбусів ЛАЗ Е-301 (спарені) вартістю 1 од. - 4,5 млн. грн., 10 автобусів ЛАЗ А-183 (міські) вартістю 1 од. - 1,560 млн. грн., один ЛАЗ А-5208 (туристичний) вартістю - 2,500 млн. грн. на загальну суму 300 млн. 500 тис. грн.