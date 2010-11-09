Міністр транспорту Чехії оштрафований і позбавлений водійських прав на півроку

Муніципалітет чеського міста Німбурк оштрафував міністра транспорту країни Віта БАРТА на п`ять тисяч чеських крон (близько 300 доларів) і позбавив права водіння автомобіля на півроку, повідомляє чеський телеканал Nova.

Виявилось, що В.БАРТА їздив на дорогому автомобілі без дійсних реєстраційних номерів.

За цю провину чеського міністра могли позбавити водійських прав на два роки і оштрафувати на 10 тисяч крон.

Як зазначає телеканал, В.БАРТА став першим в історії міністром транспорту Чехії, якого за правопорушення позбавили права водити машину.

Міністр транспорту Чехії сказав, що повністю згоден з рішенням муніципалітету Німбурка.

В.БАРТА пообіцяв, що до травня 2011 року їздитиме виключно на службовій машині, а у вихідні дні в ролі водія особистого автомобіля буде його дружина, повідомляє «Газета.ру».