"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг для абонентів передсплачених послуг у Тунісі

"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг мобільного зв`язку (ТМ Utel) для своїх абонентів у Тунісі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Роумінг-партнером компанії став оператор Orange Tunisie (бренд Orange). Тепер абоненти мобільного зв`язку "Укртелекому" можуть скористатися голосовим роумінгом у мережі вказаного оператора.

Сьогодні послуги міжнародного роумінгу для абонентів мобільного зв`язку "Укртелекому" доступні майже в 70 країнах світу.

При цьому абонентам мобільного зв`язку "Укртелекому" доступний мобільний Інтернет у 44 країнах світу.