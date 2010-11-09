"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг для абонентів передсплачених послуг у Тунісі
11:09, 09 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг мобільного зв`язку (ТМ Utel) для своїх абонентів у Тунісі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.
Роумінг-партнером компанії став оператор Orange Tunisie (бренд Orange). Тепер абоненти мобільного зв`язку "Укртелекому" можуть скористатися голосовим роумінгом у мережі вказаного оператора.
Сьогодні послуги міжнародного роумінгу для абонентів мобільного зв`язку "Укртелекому" доступні майже в 70 країнах світу.
При цьому абонентам мобільного зв`язку "Укртелекому" доступний мобільний Інтернет у 44 країнах світу.
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