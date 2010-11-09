Конфлікт «Укртелекому» і «Голден Телекому» вичерпаний

Довготривалий спір "Укртелекому" з «Голден Телекомом» щодо умов взаємоз‘єднання завершилася укладенням договору. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укртелекому».

Згідно з наданою інформацією, умовами договору встановлений перелік послуг, які сторони надають один одному, визначені умови взаєморозрахунків, встановлені конкретні терміни виконання зобов`язань минулих періодів, застосований компромісний варіант ставок взаєморозрахунків, які відповідають діючим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку (НКРЗ).

Зокрема, для власних абонентів «Голден Телекому» передбачений транзит трафіку на мережі інших операторів через мережу "Укртелекому".

Укладення договору також дає можливість сторонам створити взаємоз‘єднання у нових точках на користь обох компаній і споживачів.

При цьому в "Укртелекомі" висловили сподівання, що «Голден Телеком» «вчасно і в повному обсязі виконає свої зобов`язання за договором, і не змушуватиме нас знову застосовувати оперативні санкції, зокрема у вигляді обмежень в обслуговуванні».

Разом з тим, як зазначили у компанії, у разі потреби, «ми готові негайно застосовувати всі передбачені чинним законодавством дії для захисту інтересів "Укртелекому".

При цьому в компанії повідомили, що весь час до укладення договору "Укртелеком" діяв «виключно у рамках чинного законодавства» (обмежуючи доступ «Голден Телекому» на свою мережу – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, за даними «Голден Телекому», в рамках домовленостей «Укртелеком» відновлює транзит міжнародного трафіку «Голден Телекому» в повному обсязі, маршрутизацію трафіку абонентів «Голден Телекому» на місцевих мережах у 21 місті України, а також транзит трафіку на міжміських мережах. Одночасно ВАТ «Укртелеком» підписало договір на взаємоз‘єднання з мережею «Голден Телекомом» на 2010 рік, яким передбачені взаєморозрахунки на прийнятних для обох компаній умовах.

Довідка УНІАН. ТОВ «Голден Телеком» і ЗАТ «Українські радіосистеми» входять до міжнародної групи VimpelCom Ltd. Компанії надають послуги мобільного і фіксованого зв`язку, передачі даних, доступу до Інтернету з використанням різних технологій, зокрема оптично-волоконних.

"Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.