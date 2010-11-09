Авіаквитки в Росії можуть подорожчати

У московських аеропортах різко зросла вартість авіапалива; авіакомпанії вже замислилися про підвищення цін на квитки, пише газета «Коммерсантъ».

Основною причиною подібного зростання стало збільшення світових цін на нафту, а також переорієнтація НПЗ на випуск зимового дизеля, повідомляє Газета.Ру.

Кілька учасників авіаринку повідомили «Ъ» про різке зростання цін на авіагас. Дійсно, за даними ІАЦ «Кортес», в листопаді оптові ціни на авіапаливо «на вході» в московських аеропортах збільшилися до 19,4 тис. рублів з урахуванням ПДВ, що на 7,7% вище, ніж в літньому сезоні. Аеропорти відповіли збільшенням роздрібних цін на 5%. За даними компанії, в листопаді ціна гасу з послугою з заправки літака в аеропортах московського авіавузла в середньому складе близько 26,5 тис. рублів за тонну без урахування ПДВ.

Авіакомпанії вже планують компенсацію зростання витрат. У прес-службі «Аерофлота» «Ъ» заявили, що перевізник розглядає можливість підвищення паливних зборів.

«Проте, поки рішення з цього приводу не ухвалено, очікується, що питання буде вирішене до кінця тижня», - кажуть в компанії.