ДАІ попереджає вантажоперевізників про необхідність додаткового обладнання транспортних засобів

Міністерство внутрішніх справ України у зв`язку з приєднанням України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) посилило вимоги до транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі територієї України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, зокрема, кожна транспортна одиниця, що перевозить небезпечні вантажі, має комплектуватись предметами додаткового обладнання, перелік яких визначається залежно від номерів зразків знаків небезпеки, зазначених для небезпечних вантажів, що перевозяться.

Транспортна одиниця під час перевезення всіх небезпечних вантажів, незалежно від номерів зразків знаків небезпеки в обов`язковому порядку повинна бути укомплектована не менш як одним противідкотним упором на кожний транспортний засіб (при цьому противідкотний упор має відповідати максимальній масі транспортного засобу та діаметру його коліс).

Крім того, вантажні автомобілі повинні мати не менш як два попереджувальних знака (пристроя) з власною опорою (конусами із світловідбивною поверхнею або миготливими ліхтарями жовтого кольору з автономним живленням або знаками аварійної зупинки).

Транспортна одиниця під час перевезення всіх небезпечних вантажів, незалежно від номерів зразків знаків небезпеки в обов`язковому порядку повинна бути укомплектована жилетами оранжевого кольору із світловідбивними елементами для кожного члена екіпажу, захисними рукавичками для кожного члена екіпажу, переносними ліхтарями для кожного члена екіпажу, а також засобами захисту очей (наприклад: захисними окулярами) для кожного члена екіпажу Ліхтарі не повинні мати відкритих металевих поверхонь, здатних призвести до іскроутворення. Закриті транспортні засоби під час перевезення таких небезпечних вантажів мають комплектуватись переносними ліхтарями, виконаними у вибухозахищеному виконанні.

Транспортний засіб також повинен бути укомплектований рідиною для промивання очей, засобами захисту органів дихання, необхідними для аварійного покидання транспортного засобу, для кожного члена екіпажа транспортного засобу, лопатою, тентом для накриття каналізаційних колекторів (дренажною пасткою), пластмасовим контейнером для залишків небезпечних вантажів.