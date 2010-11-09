Крюківський вагонобудівний завод передав «Укрзалізниці» 11 пасажирських вагонів

Сьогодні ВАТ “Крюківський вагонобудівний завод” (Кременчук, Полтавська обл.) передав «Укрзалізниці» 11 пасажирських вагонів, які виготовлені на підприємстві для Південно-Західної залізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяв участь заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

Серед 11 пасажирських вагонів 5 – типу СВ і 6 – купейного типу. Вони курсуватимуть у складі фірмових потягів першого класу.

На даний момент вагонобудівний завод закінчує виготовлення ще 10 вагонів купейного типу, які будуть повністю підготовлені до 10 грудня цього року.

У конструкції пасажирських вагонів передбачені: система кондиціонування повітря, система відеоспостереження і пожежної сигналізації, монітори та інформаційні табло для пасажирів, вакуумні туалети, автоматичне блокування зовнішніх дверей при швидкості руху більше 5 км/год.

Також особливістю нових вагонів є те, що в них на 2 метри довший кузов, що дозволяє розмістити десять купе.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, напіввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється в більш ніж 20 країн світу.

ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” - єдиний в СНД підприємство, що має налагоджене виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2009 році зменшив виробництво вантажних вагонів удвічі - до 3 тис. 300 штук.