Чистий прибуток «Укрпошти» за 9 місяців зріс на 13%

Чистий прибуток Українського державного підприємства поштового зв`язку (УДППЗ) «Укрпошта» за 9 місяців 2010 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,1% і становив 19,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, дохід підприємства за звітний період зріс на 9,4% і становив 3 млрд. 720,3 млн. грн.

При цьому понад 2,0 млрд. грн. доходу отримано від послуг зв`язку, що на 11% більше, ніж рік тому.

Основну частку в загальній структурі доходів компанії становили доходи від доставки пенсій і грошової допомоги – 34,8% від усіх доходів за 9 місяців 2010 року. Частка доходів від доставки письмовій кореспонденції становила 19,6%, від фінансових послуг – 12%, від доставки друкованих і періодичних видань – 7,9%, посилок – 5%, від торгівлі – 5,2%, від комерційних послуг – 2,5%, від інших послуг – 12,8%.

Як зазначають у прес-службі, активно продовжується впровадження і розвиток нових послуг. Укладено угоди про обмін згрупованими відправленнями «Консигнація» з поштовими службами Словацької Республіки, Фінляндії, Німеччини, Чехії, що дало збільшення доходів від надання цієї послуги на 17,4%. Також збільшилися доходи від послуги «Кур`єрська доставка» на 40,6%.

Рентабельність підприємства за звітний період не змінилася й становила 0,5%.

Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» - національний оператор поштового зв`язку, має в своєму складі понад 15 тис. відділень поштового зв`язку (з них понад 11 тис. – у сільській місцевості), які надають послуги населенню на всій території України. На підприємстві працюють близько 110 тис. працівників.

Компанія обслуговує майже 15 млн. абонентських поштових скриньок, має прямий поштовий обмін із 72 країнами світу, обслуговує 37 магістральних автомобільних маршрутів довжиною понад 29,4 тис. км і 3 авіаційних маршрути для перевезення пошти і друкованих видань.

Підприємство щорічно розповсюджує понад 1 мільярд екземплярів періодичних друкованих видань, пересилає сотні мільйонів одиниць письмової кореспонденції, здійснює десятки мільйонів поштових переказів. Загалом «Укрпошта» пропонує споживачам понад 50 видів послуг.