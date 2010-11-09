Українська Антипіратська Асоціація блокуватиме CamRip-копії за допомогою EX.ua.

Тепер співробітники спеціального відділу Української Антипіратської Асоціації (УАПА) зможуть блокувати CamRIP-копії фільмів (копії кінофільмів, зроблені глядачами в кінотеатрах) не тільки на порталі EX.ua, але й на українських файлообмінних ресурсах. Відповідну угоду сторони уклали цього тижня.

За словами заступника голови УАПА Ігоря МИХАЙЛОВА, механізм з автоматичного блокування CamRIP-копій був розроблений спільно з порталом EX.ua. Першим файлообмінним ресурсом, який приєднався до даної угоди став Upload.com.ua. З іншими аналогічними ресурсами ведуться переговори.

«Акція, запущена спільно з УАПА, – це лише перший крок запланованої на найближчий рік програми співпраці з правовласниками», – повідомив УНІАН представник EX.ua Валерій ВАВІЛОВ. За його словами, представники порталу останні 5 років ведуть переговори з правовласниками, більшість з яких найближчим часом переростуть в повномасштабну співпрацю. Інформація про ряд угод між EX.ua і правовласниками стане загальнодоступною найближчим часом.

До недавнього часу Україна за кількістю поширюваних CamRIP-копій була лідером у Європі. У зв`язку з цим Асоціацією і основними кінодистрибуторами була запропонована поправка до закону України «Про авторське право і суміжні права», що забороняє записувати кінофільми під час їх демонстрації в кінотеатрах, навіть для особистого використання.

Як повідомлялося, у середині жовтня про співпрацю з EX.ua домовився крупний видавець і дистрибутор казуальних ігор – Alawar Entertainment, який використовуватиме файлообмінну мережу, як торговий майданчик.