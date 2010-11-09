До Дня міста у Києві хочуть відкрити нові станції міської електрички

До дня Києва у столиці планують відкрити нові станції міської електрички.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

У мерії інформують, що перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ провів нараду з питань продовження будівництва залізничного кільця міської електрички. У нараді також взяли участь начальник Південно-західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН, директор інституту "Київпроект" Володимир ВОРОБЙОВ, заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, керівники профільних комунальних підприємств. Учасники зустрічі здійснили об'їзд за маршрутом залізничного кільця і обговорили актуальні питання, пов'язані з реалізацією проекту.

"Уже виконаний ряд підготовчих робіт, затверджено техніко-економічне обгрунтування проекту. Тепер необхідно завершити розробку проектно-кошторисної документації, і вже на початку наступного року за підтримки Південно-західної залізниці ми зможемо почати спорудження станцій і пересадкових вузлів", - проінформував О.ПОПОВ.

Він додав, що на реалізацію проекту необхідно приблизно 50-60 млн. грн. (без урахування закупівлі рухомого складу).

У свою чергу, О. КРИВОПІШИН повідомив, що для того, щоб забезпечити інтервал руху електропоїздів на маршруті не більше 12-15 хвилин, необхідно додатково купити 4-5 одиниць рухомого складу. Це будуть трьохдверні електропоїзди великої місткості, побудовані за принципом конструкції потягів метрополітену.

Головний проектант залізничного кільця, директори інституту "Київпроект" В. ВОРОБЙОВ звернув увагу на те, що мета цього проекту - використовувати існуючі залізничні колії не лише для забезпечення міжміського і міжнародного сполучення, але і для здійснення пасажирських перевезень у межах столиці. Робота повного кільця міської електрички, за його словами, дозволить відчутно розвантажити транспортну мережу міста.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після введення в експлуатацію транспортного вузла "Лівий берег" у Києві повідомив, що кільцевий рух міської електрички буде налагоджений до вересня 2011 року.