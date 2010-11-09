Судно «Чорноморнафтогазу» врятувало сейнер «Еллада», який потерпав у Чорному морі

Рятувальне судно "Центавр" державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь) узяло на буксир і доставило в порт "Чорноморськ" риболовецький сейнер "Еллада" з Маріуполя, який потерпав у Чорному морі, за 44 милі на північний захід від Тарханкутського півострова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Судно, на борту якого був екіпаж з 7 осіб, знаходилося в морі на осінній путині.

"В умовах шестибального шторму і з поривами вітру понад 20 метрів на секунду у рибалок вийшов з ладу головний двигун. Положення судно утримувало двома якорями, проте у будь-який момент під натиском шторму воно могло зірватися в некерований дрейф", - сказано у прес-релізі.

Інформація про сейнер, який потрапив у таку ситуацію, надійшла в службу технологічного порту "Чорноморнафтогазу" увечері 8 листопада від оперативного чергового Одеського аварійно-рятувального координаційного центру. На допомогу рибалкам вийшов "Центавр". У ніч на 9 листопада він узяв сейнер на буксир. Сьогодні об 11.00 рятувальна операція завершилася.