На електрифікацію ділянки ПЗ від Малої Перещепинської до Кременчука потрібно ще 800 млн.

Для завершення електрифікації ділянки Південної залізниці (ПЗ) від Малої Перещепинської до Кременчука потрібно ще 800 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник ПЗ Віктор ОСТАПЧУК, перебуваючи у Кременчуці.

За його словами, у рамках електрифікації на усій протяжності дороги будуть реконструйовані усі зупиночні платформи і вокзали.

"Це великі гроші. Щоб закінчити цю електрифікацію з урахуванням тягової підстанції, потрібно 800 млн. грн.", - сказав В. ОСТАПЧУК.

Він зазначив, що для електрифікації використовуються в основному кредитні кошти.

Саму електрифікацію від Полтави до Кременчука планують закінчити до кінця 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у кінці грудня 2009 року Кабінет Міністрів України схвалив проведення електрифікації ділянки Полтава-Бурти у рамках розширення пропускної спроможності південного напряму залізничних перевезень (на Крим). Відповідним рішенням уряду затверджене ТЕО проекту "Модернізація залізничного напряму Полтава-Кременчуг-Бурти. Електрифікація ділянки Полтава-Бурти Південної залізниці".

Цей проект є одним з ключових у програмі впровадження швидкісного сполучення в мережі українських залізниць. Її загальну вартість "Укрзалізниця" оцінює у 2,5 млрд. євро. Вартість затвердженого проекту складає 1,982 млрд. грн. (близько 0,25 млрд. дол.).

Згідно з документом, довжина фрагмента, який електрифікують, складе 138 км (71 км двоколійної ділянки і 67 км одноколійної). Основна вартість проекту доводиться на будівельно-монтажні роботи (59% від загальних витрат). Вартість устаткування складе близько 15% витрат.