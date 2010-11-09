Співробітникам ПЗ уже зробили 2000 щеплень від грипу

Співробітникам Південної залізниці (ПЗ) вже зробили 2000 щеплень від грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник ПЗ Віктор ОСТАПЧУК, перебуваючи у Кременчузі.

За його словами, залізниця готова купити стільки вакцини, скільки буде охочих зробити собі протигрипозне щеплення.

"Хто хоче, тих щепимо. На сьогодні це зробили 2000 осіб. Якщо будуть далі охочі, то купимо ще", - сказав В. ОСТАПЧУК.

Він також зазначив, що щепитися від грипу можуть усі співробітники залізниці - від провідників до машиністів.

"Зараз проводимо роботу з людьми, щоб вони розуміли, що потрібно щеплюватися. Я сам готовий щепитися і обов'язково це зроблю", - заявив В. ОСТАПЧУК.