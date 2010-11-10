11 авіакомпаній світу викрито у картельній змові

Європейська комісія прийняла рішення оштрафувати 11 авіакомпаній, які працюють на ринку вантажних авіаперевезень в Європейському Союзі, на загальну суму 799 млн. євро за змову.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Компанії, серед яких низка відомих, координували свою політику у сфері додаткової плати за пальне та безпеку впродовж шести років.

При цьому компанія Lufthansa і її дочірня компанія Swiss International Air Lines звільнені від сплати штрафів, оскільки першими надали інформацію Єврокомісії про картельну змову.

«Дуже шкода, що так багато великих авіакомпаній координували свою цінову політику на шкоду європейському бізнесу і європейським споживачам», - заявив віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання конкуренції, Йоакін АЛМУНЬЯ.

Єврокомісія встановила, що картель погоджував цінову політику в період з грудня 1999 року по 14 лютого 2006 року.

Згідно з рішенням Єврокомісії, найбільші штрафи доведеться сплатити Air France (182,92 млн. євро), KLM (127,16 млн. євро), British Airways (104,04 млн.), Cargolux (79,9 млн. євро).

Крім того, в картельній змові брали участь Air Canada, Martinair, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Qantas, SAS, Singapore Airlines.