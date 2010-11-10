ЛЗ: Водії продовжують порушувати правила перетину залізничних переїздів

Незважаючи на значну кількість трагічних і резонансних випадків на залізничних переїздах, на Львівській залізниці (ЛЗ) продовжують фіксувати спроби водіїв перетнути переїзди на заборонні сигнали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛЗ, протягом двох останніх тижнів сталося три такі випадки, які створили пряму загрозу життю і здоров`ю людей.

Зокрема, в Рівненській області на перегоні Здолбунів–Рівне чергова переїзду зафіксувала порушення правил перетину залізничного переїзду маршрутним таксі сполученням Здолбунів–Рівне. Водій цього транспортного засобу продовжив рух при заборонному сигналі світлофора і шлагбаумах, що опускаються, причому під час руху збив основний шлагбаум (на цьому переїзді встановлені чотири шлагбауми, що перекривають всю проїжджу частину).

Вже наступного дня в Івано-франківській області на залізничному переїзді в місті Яремче водій вантажно-пасажирського мікроавтобуса «Мерседес-Бенц» проїхав залізничний переїзд перед поїздом, чим створив аварійну ситуацію.

Як повідомляють на ЛЗ, 6 листопада п.р. на перегоні Дубриничі–Великий Березний на переїзді автодороги Львів–Самбір–Ужгород ледь не повторилася ситуація, що недавно сталася у Марганці. Машиніст електровоза був змушений застосувати екстрене гальмування при швидкості руху 45 км/год для попередження наїзду на переповнений пасажирами автобус ЛАЗ-699Р, державний номерний знак АТ 5591 АТ, сполученням Ужгород–Люта.

Водій автотранспортного засобу за 150-180 м до наближення локомотива раптово почав рух і зупинився на відстані 1,5-2 м від першої рейки. Локомотив на екстреному гальмуванні проїхав переїзд і зупинився за ним на відстані 10-15 м. Після цього, незважаючи на заборонні сигнали світлової і звукової сигналізації, водій автобуса відновив рух через переїзд. Інформація про інцидент одразу була передана до правоохоронних органів. Того самого дня співробітники ДАІ склали протокол про адміністративне порушення водія.

Як наголошують на ЛЗ, кожний з цих випадків – це приклад безвідповідальності водіїв автотранспортних засобів і пряма загроза життю людей. Як констатують на залізниці, незважаючи на постійну увагу до теми аварійності при перетині залізничних переїздів, водії продовжують порушувати правила, написані для того, щоб уберегти їх та інших учасників руху від небезпеки. На ЛЗ нагадують, що переїзд – зона особливої небезпеки, і його перетин вимагає особливої уваги.

Як повідомляв УНІАН, за останній місяць в Україні сталося кілька трагічних ДТП на залізничних переїздах, в результаті яких загинули люди. Їх винуватцями були водії автотранспортних засобів.

Уряд планує розробити державну програму з метою забезпечення безпеки на залізничних переїздах.

Відповідно до цієї програми, на першому етапі держава профінансує облаштування шлагбаумами усіх без винятку переїздів через залізничні колії. Другий етап реалізації програми передбачає спорудження мостів і шляхопроводів через залізничні колії з метою повної ліквідації всіх переїздів.