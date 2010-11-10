Київський метрополітен вводить новий місячний проїзний квиток

15 листопада 2010 року у Київському метрополітені вводяться в обіг місячні проїзні квитки на основі пластикових безконтактних карток з можливістю продовження терміну їх дії на наступний календарний місяць або другу половину поточного місяця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП “Київський метрополітен”.

Вперше придбати місячний проїзний квиток з можливістю продовження терміну дії можна в касах станцій метрополітену за вартістю, встановленою згідно з чинним тарифом. У ціну квитка входить заставна вартість безконтактної картки - 7 грн. та вартість місячного проїзного квитка - 95 грн. або проїзного квитка на другу половину місяця - 48 грн.

Продовжити термін дії місячного проїзного квитка на основі пластикової безконтактної картки можна буде в касах станцій метрополітену та за допомогою автоматів дозапису безконтактних карток (АДБК), з 22 числа поточного місяця – на наступний місяць, з 15 числа – на другу половину поточного місяця.

Довідка УНІАН. Зараз у столичному метро на основі пластикових безконтактних карток діють проїзні квитки на кількість поїздок, а також звичайні місячні проїзні квитки.