Кабмін має намір підвищити плату за використання російською авіацією комплексу НИТКА у Криму

Кабінет міністрів України має намір підвищити плату за використання російською авіацією науково-випробувального тренажерного комплексу авіації (НИТКА) у м. Саки (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Відповідаючи на запитання, чи буде підвищена оплата за використання комплексу НИТКА, М.ЄЖЕЛЬ сказав: «Я думаю, що так. Я думаю, що наступного року буде збільшена. Все ж дорожчає, газ дорожчає».

Міністр відзначив, що на базі полігону, де розміщено комплекс НИТКА, планується створити державне підприємство Міністерства оборони, в якому не буде військової частини.

*** НИТКА - спеціальний наземний навчально-тренувальний комплекс, який імітує палубу авіаносця, його призначено для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець.