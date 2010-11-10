Конкурс з продажу Конотопського заводу з ремонту дизель-поїздів знову не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМУ) повторно конкурс з продажу 100% державного пакета акцій ВАТ «Конотопський завод з ремонту дизель-поїздів» знову не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета становить 29 млн. 724 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець держпакета повинен був упродовж 5 років з моменту підписання договору купівлі-продажу забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості перед бюджетом на суму 8 млн. грн., із страхування – на суму 638 тис. грн.

Як відзначили у Фонді, постановою Господарського суду Сумської області від 6 жовтня 2008 року порушено провадження у справі про банкрутство Конотопського заводу з ремонту дизель-поїздів. Ухвалою Господарського суду Сумської області від 10 червня 2010 року встановлений термін санації – до 1 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Конотопський завод з ремонту дизель-поїздів» (Конотоп, Сумська обл.) займається ремонтом і технічним обслуговуванням залізничного транспорту.