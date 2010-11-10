Фонд держмайна ухвалив рішення про продаж 61,58% акцій МАУ

Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію 61,58% державного пакета акцій Спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

Про це повідомляється в офіційне виданні ФДМУ «Відомості приватизації».

Номінальна вартість держпакета, що планується до продажу, становить 63 млн. 449 тис. грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія з’єднує Україну із 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO). МАУ виконує більш як 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і у партнерстві з іншими авіакомпаніями.

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 9,9% і CIP (Україна) – 6%.