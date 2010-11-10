Аеропорт «Вінниця» має стати прикладом державно-приватного партнерства – Порошенко

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що аеропорт "Вінниця" повинен стати прикладом ефективного державно-приватного партнерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Вінниці.

"Я переконаний, що аеропорт "Вінниця" має бути прикладом ефективного державно-приватного партнерства. Це не повинен бути розвиток тільки за приватні інвестиції або за рахунок коштів державного бюджету ", - сказав він.

"Мені здається, що аеропорт "Вінниця" є надзвичайно перспективним, - зазначив П. ПОРОШЕНКО, - враховуючи розвиток повітряного сполучення і той потенціал, який на сьогодні є".

Як повідомляв УНІАН, вінницький аеропорт 15 жовтня прийняв перший літак авіарейсу "Вінниця-Лодзь-Вінниця" з офіційною делегацією Лодзинського воєводства на борту.

Довідка УНІАН. У грудні 2008 року Кабінет міністрів відкрив міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення в аеропорту "Вінниця" (Вінницька область).

У травні 2008 року Міністерство транспорту і зв'язку видало ліцензію аеропорту "Вінниця" на обслуговування внутрішньодержавних пасажирських авіарейсів.