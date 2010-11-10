"Кредит-Рейтинг" підвищив рейтинг випуску облігацій ПЗ до рівня uaА

Українське рейтингове агентство "Кредит-рейтинг" оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу випуску іменних процентних облігацій (серія А) Південної залізниці (ПЗ, м. Харків) на суму 100 млн. грн. терміном обігу 2 року з рівня uaBBB до рівня uaА. Про це повідомили УНІАН в прес-службі агентства. Прогноз рейтингу змінений на "Позитивний".

До чинників, що підтримують рівень кредитного рейтингу, в агентстві віднесли: монопольне становище ДАЗТУ "Укрзалізниця", до складу якої входить емітент, у сфері залізничного транспорту і наявність відповідної інфраструктури; стратегічне значення залізничного транспорту для економіки України; прийнятне боргове навантаження ДАЗТУ "Укрзалізниця".

Чинниками, що обмежують рівень кредитного рейтингу, на думку "Кредит-Рейтинга", є: нестабільність економіки України, що впливає на об'єми вантажних перевезень; очікувані значні капіталовкладення; невизначеність щодо планів реформування і стратегії розвитку ДАЗТУ "Укрзалізниця"; відсутність консолідованої фінансової звітності ДАЗТУ "Укрзалізниця"; залежність діяльності ДАЗТУ "Укрзалізниця" від державного регулювання.

За інформацією "Кредит-Рейтинга", позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових і економічних умов.

Основним напрямом діяльності Південної залізниці є перевезення вантажів і пасажирів залізничним транспортом. Для оновлення агентство використовувало фінансову звітність Південної залізниці за І півріччя 2010 р., а також внутрішню інформацію, надану емітентом в ході рейтингового процесу.