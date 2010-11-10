ПЗЗ купить в «Електровозобудування» два магістральні електровози за 73 млн. грн.

ДП "Південно-західна залізниця" (ПЗЗ) купить за процедурою закупівлі у одного учасника 2 магістральні електровози ДС3 у ДП "Дніпропетровський науково-виробничий комплекс "Електровозобудування".

Як повідомляється на офіційному порталі "Державні закупівлі", вартість процедури - 73,02 млн. грн.

Термін постачання - грудень 2010 р. - червень 2011 р.

Довідка УНІАН. Південно-західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у підпорядкуванні залізниці.

Південно-західна залізниця займає друге місце за об'ємом перевезень серед шести залізниць України. У загальному об'ємі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Біля третини від загального об'єму пасажирообігу України забезпечують залізничники Південно-західної залізниці, у тому числі значна частка міжнародних перевезень.

Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Хмельницької областей.