На ДЗ збитки від приміських пасажирських перевезень виросли на 10%

На Донецькій залізниці за 10 місяців збитки від приміських пасажирських перевезень виросли на 9,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року і досягли майже 349 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ДЗ.

У повідомленні зазначено, що всього за 10 місяців 2010 р.. Донецька залізниця в приміському сполученні перевезла понад 41 млн. осіб, у тому числі 33,3 млн. пасажирів (80,4%) пільгових категорій.

За цей період відсоток покриття витрат склав лише 6,1%.

У прес-службі підкреслили: цифри свідчать, що на сьогодні навіть заплановані субвенції Державного бюджету не покривають суми, які повинні компенсуватися за перевезення пасажирів пільгових категорій залізничним транспортом.

Проблемою на сьогодні є отримання компенсації за пільгові перевезення пасажирів. За 10 місяців 2010 року компенсація склала 6 млн. 58,7 тис. грн., що складає лише 32% від необхідної суми (18,9 млн. грн.). За звітними формами, за цей період отримано компенсації за пільгові перевезення: від Донецької обласної держадміністрації - 3 млн. 724 тис. грн. (27,2%); від Луганської обласної держадміністрації - 1 млн. 874,7 тис. грн. (60,7%); від Міністерства освіти і науки України - 460 тис. грн. (24,2%); від Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту компенсації не надходило взагалі.

На ДЗ акцентували, що, на жаль, проблему збитковості приміських перевезень залізниці доводиться вирішувати самостійно. Великі збитки від перевезення пасажирів у приміському сполученні і борги за компенсацію перевезення пасажирів пільгових категорій примушують Донецьку залізну вдаватися до непопулярних заходів - з метою оптимізації перевізного процесу, зменшення експлуатаційних витрат на приміські перевезення, з 1 грудня 2010 будуть скасовані деякі денні потяги в приміському сполученні, найменш популярні і найбільш збиткові. У прес-службі нагадали, що сьогодні послугами Донецької залізниці в приміському сполученні користується 26 пільгових категорій населення.

У 2010 році Донецька залізниця, згідно з чинним законодавством України, зберігає усі існуючі пільги окремим категоріям населення (наприклад, для учасників Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів проїзд безкоштовний, для студентів денної форми навчання - 50%, для дітей 6-14 років - 75% від повної вартості квитка), а також, починаючи з 2010 року, надається безкоштовний проїзд дітям з багатодітних сімей, зазначили у прес-службі.