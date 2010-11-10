Повітряний рух на цивільних аеродромах обслуговуватимуть за новими правилами

З 11 лютого 2011 р. набудуть чинності Правила обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України, затверджені наказом МТЗУ від 23.06.2010 № 383 і зареєстровані в Мін’юсті під № 979/18274. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, нові правила покликані підвищити рівень безпеки і ефективності обслуговування повітряного руху на аеродромах, гармонізувати національні процедури з європейськими і удосконалити нормативно-правову базу для подальшого розвитку аеронавігації в Україні.

Згідно з новими правилами, аеродромно-диспетчерські вежі надають інформацію і видають дозволи повітряним судам, які знаходяться під їх контролем, для забезпечення безпечного, впорядкованого і прискореного потоку повітряних суден на аеродромі або навколо нього з метою попередження зіткнень. Також здійснюється аварійне обслуговування у випадках авіаційної події, отримання інформації про загрозу безпеки польотів і так далі

Диспетчери аеродромно-диспетчерських вишок постійно спостерігають за усіма польотами над аеродромом і навколо нього, а також за рухом транспортних засобів і людей у зоні маневрування аеродрому.

Вимоги правил поширюються на юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов`язана з виконанням польотів і обслуговуванням повітряного руху.

Як підкреслюють у міністерстві, загальний об`єм польотів іноземних авіакомпаній в повітряному просторі України складає понад 70%.Зважаючи на це, розвиток аеронавігаційної системи України повинен задовольняти не лише внутрішні потреби, але і бути здатним забезпечити свої функції на міжнародному рівні шляхом гармонізації національних правил зі стандартами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), і в першу чергу з правилами, встановленими в Європейському регіоні ІКАО.