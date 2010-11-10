ПЗ оголосила тендер на постачання двох нових електровозів постійного струму

ДП "Придніпровська залізниця" оголосила відкритий тендер на постачання магістральних електровозів постійного струму ВЛ-11М6 або еквівалент. Про це повідомляє офіційний портал "Державні закупівлі".

Тендер оголошений на нові електровози зборки 2010 року, що не експлуатувалися.

Місце постачання: Криворізьке локомотивне депо ДП "Придніпровська залізниця", термін постачання - грудень 2010 р.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більше 90 млн. пасажирів на рік.

За підсумками 2009 року ПЗ збільшила чистий прибуток більш ніж у два рази, або на 41,757 млн. грн., порівняно з 2008 роком, - до 79,953 млн. грн.

Згідно з повідомленням, у 2009 році залізниця збільшила чистий дохід на 2,3%, або 152 млн. грн., у порівнянні з 2008 роком, - до 6,63 млрд. грн.

У 2010 році ПЗ планує отримати чистий прибуток на рівні 2009 року.