Бельгійські машиністи готують новий страйк

Профспілка бельгійських машиністів попередила керівництво Національного товариства залізниць Бельгії (SNCB) про намір провести страйк 23 листопада, повідомляє РІА Новини з посиланням на місцеві ЗМІ.

Приводом для страйку стало невиконання адміністрацією SNCB вимог, висунених учасниками загального добового страйку бельгійських залізничників 19 жовтня. Тоді невдоволення профспілки викликало рішення SNCB про реструктуризацію B - Cargo - підрозділу, який забезпечує вантажні перевезення - і перетворення його в незалежну компанію відповідно до вимоги Євросоюзу.

Крім того, залізничники вимагали виконати обіцянку виплачувати премію машиністам вантажних потягів. Цю обіцянку керівництво SNCB дало ще в 2008 році. Залізничники також не згодні з рішенням адміністрації стягувати додаткові сім євро при купівлі квитка на міжнародні потяги, що, на думку профспілки, приведе до закриття 45 квиткових кіосків і скасування 200 робочих місць.

Загальний добовий страйк бельгійських залізничників 19 жовтня повністю паралізував рух по залізницях країни і створив гігантські автомобільні затори на її автомагістралях. Для приватного сектора страйк спричинив втрати у 100-150 мільйонів євро у результаті зниження на 10-15% продуктивності на бельгійських підприємствах.