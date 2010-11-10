У Києві дорогу від Подільського моста до просп. Ватутіна побудують у 2012 році

Дорогу від Подільського моста до проспекту Ватутина в Києві з новою транспортною розв'язкою планують побудувати у 2012 році.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 905 від 3 листопада, текст якого має у своєму розпорядження УНІАН.

Документ підготовлений з метою забезпечення введення в експлуатацію другої черги Подільського мостового переходу через річку Дніпро від вул. Верхній Вал до просп. Ватутіна у першому півріччі 2012 року.

Згідно з розпорядженням, у 2010-2012 рр. передбачено здійснити роботи з будівництва нової дороги, які включатимуть і спорудження транспортної розв'язки на примиканні в урочищі Горбачиха до Подільського мостового переходу і з'їзду з вул. Верхній Вал через Гавань на міст.

Замовником будівництва визначене КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва", яке на конкурсній основі визначить проектну і будівельні організації для виконання робіт з вказаного будівництва.

У документі сказано, що КМДА звернеться у Кабінет міністрів України з клопотанням про включення будівництва дороги від Подільського моста до просп. Ватутіна з будівництвом транспортної розв'язки в Державну цільову програму підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, у частині фінансування у 2010-2012 роках.