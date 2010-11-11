Франція критикує Єврокомісію за «непропорційний» штраф для Air France-KLM

08:49, 11 листопада 2010
Транспорт/Звя'зок
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Франція висловила жаль у зв’язку з «абсолютно непропорційним» штрафом у 340 млн євро на консорціум Air France-KLM за його роль у картельній змові на ринку вантажних авіаперевезень.

Про це повідомляє AFP із посиланням на міністра з питань європейських справ Франції П'єра ЛЕЛЛЮША.

За його словами, цей штраф «завдасть значної шкоди французькому авіаційному сектору і додасть збитків до тих, що вже були понесені авіакомпаніями у 2009 році в контексті фінансової кризи».

При цьому, за словами П.ЛЕЛЛЮША, штраф є дискримінаційним, оскільки компанії, що співпрацювали з комісією, були звільнені від сплати штрафів.

Французький міністр також висловив упевненість у тому, що Air France-KLM має повне право оскаржити рішення Єврокомісії в Європейському суді.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Єврокомісія вирішила оштрафувати 11 авіакомпаній за змову на ринку вантажних авіаперевезень на 799 млн євро.

Найбільші суми штрафів були призначені Air France (182920000 євро) і KLM (127160000 євро).

Картель погоджував цінову політику в період з грудня 1999 року по 14 лютого 2006 року.

Компанія Lufthansa і її дочірня компанія Swiss International Air Lines звільнені від сплати штрафів, оскільки першими надали інформацію Комісії про картельну змову.

Крім цього, у картельній змові брали участь Air Canada, British Airways, Cargolux, Martinair, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Qantas, SAS, Singapore Airlines.

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