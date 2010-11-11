У Донецьку встановлено унікальний пам'ятник паровозу

На території ЗАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» встановлено унікальний пам'ятник паровозу серії 9П.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заводу, пам'ятник-паровоз є унікальним - силами фахівців залізничного цеху він обладнаний електронною системою, що забезпечує звукову імітацію руху локомотива, випуск пари і його подачу на гудок.

У прес-службі пояснили, що паровоз №388 серії 9П упродовж 32 років експлуатувався залізничниками Донецького металургійного заводу і був загашений останнім серед паровозів цієї серії 31 березня 1971 року. А з квітня 1971 року всі паровози в СРСР були повністю замінені тепловозами.

Реконструкція цього паровоза зайняла три місяці, в цілому в роботі взяли участь 56 чоловік.