Третина продавців комп'ютерів пропонують клієнтам піратське ПЗ - «Майкрософт Україна»

33% магазинів техніки і сервісних центрів пропонують покупцям встановити на комп`ютери піратське програмне забезпечення (ПЗ) або продають ПК зі вже встановленою неліцензійною операційною системою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Майкрософт Україна».

У той же час рівень установки такого ПЗ на нові комп`ютери в торгових точках за останні півроку знизився на 9 п.п. з 42% станом на березень 2010 року.

Про це свідчать результати чергової хвилі програми Mystery Shopper, яку регулярно проводить компанія «Майкрософт Україна», щоби забезпечити захист споживачів від недобросовісного продажу ПК і надати допомогу продавцям комп`ютерної техніки.

Згідно з дослідженням, яке в жовтні охопило 837 точок продажів, найбільш високий рівень піратства зафіксований у Вінниці (у 55% випадків пропонується неліцензійне ПЗ), Миколаєві і Одесі (48%).

Утім, більшість торгових точок все ж таки дотримуються вимог закону - 67% перевірених магазинів і сервісних центрів одержали статус «не-пірат», оскільки там пропонувалося тільки ліцензійне ПЗ або комп`ютери без передвстановленої операційної системи.

У більшості випадків встановленою на комп`ютери операційною системою є Windows 7.

Програма Mystery Shopper регулярно проводиться по всій Україні. У її рамках проводять візит «таємного покупця» в роздрібні точки з продажу комп`ютерів, де він цікавиться умовами придбання ПК. Завдання полягає в тому, щоби виявити факти пропозиції встановлення неліцензійного ПЗ або продажі техніки зі вже встановленими піратськими програмами.

Наступний етап програми стартуватиме в грудні і охопить 1200 торгових точок.

Довідка УНІАН. Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є світовим лідером у сфері розробки програмного забезпечення, а також в наданні послуг і рішень. З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», у завдання якої входять розвиток ринку програмного забезпечення і просування продуктів Microsoft, підтримка партнерів і замовників, а також локалізація новітніх технологій корпорації і реалізація соціальних проектів на території України.