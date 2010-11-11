ЄБРР ще не передав «Австрійським авіалініям» свій пакет акцій МАУ
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) ще не завершив процес передачі «Австрійським авіалініям» свого пакету акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), початий кілька місяців тому, і, як і раніше, є одним з акціонерів МАУ.
Про це в коментарі УНІАН повідомив провідний радник ЄБРР в Україні Антон УСОВ.
«Процес йде, і він ще не завершений. Я можу сказати відносно нас: ми ще поки там», – сказав він.
А.УСОВ також нагадав, що умови входження ЄБРР в акціонери МАУ були прив`язані до позиції Austrian Airlines.
Щодо намірів Фонду держмайна України (ФДМУ) продати свою частку в МАУ А.УСОВ відзначив, що, на його думку, фонд хоче знайти стратегічного інвестора. «Знаючи позицію фонду, я розумію, що вони хочуть продати його стратегічному інвесторові. Чи можливо зараз такого знайти? Я думаю, що буде дуже складно», – сказав він.
У свою чергу, прес-секретар «Австрійських авіаліній» Майкл БРАУН повідомив УНІАН, що «Австрійські авіалінії» з червня 2010 року не мають вже жодних акцій МАУ і не зацікавлені в придбанні держчастки авіакомпанії.
Як повідомляв УНІАН, в червні 2010 року стало відомо, що авіакомпанія Austrian Airlines продала свою частку в 22,5% в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».
ЄБРР в червні ц.р. повідомив, що він почав процес передачі своїх акцій МАУ компанії Austrian Airlines.
У той же час, в акціонерах 22,5% акцій МАУ значиться за UIA Beteiligungsgesellschaft GMBH (Австрія) – дочірня компанія «Люфтганзи», яка в 2009 році поглинула «Австрійські авіалінії».
10 листопада ц.р. ФДМУ ухвалив рішення про приватизацію 61,58% державного пакету акцій спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».
За даними МАУ, окрім ФДМУ, акціонерами авіакомпанії є UIA Beteiligungsgesellschaft GMBH (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку – 9,9%, Capital Investment Project (CIP, Київ) – 6%.