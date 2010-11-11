ПЗЗ задіяла вагони для роз'яснювальної роботи з попередження травматизму

Служба охорони праці Південно-західної залізниці (ПЗЗ) продовжує місячник профілактично-роз`яснювальної роботи з попередження невиробничого травматизму на залізничному транспорті серед шкіл, ліцеїв і коледжів, розташованих в прилеглих до залізничних колій районах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПЗЗ, спеціально для цього був задіяний дорожній вагон охорони праці і вагони-тренажери дирекцій залізничних перевезень, де проводяться лекції, бесіди, покази відеофільмів.

Зокрема, дорожній вагон охорони праці вже здійснив виїзди на станції Овруч, Коростень, Житомир, Хутор-Михайлівський, Ніжин, Чернігів. Для прослуховування лекцій організовано 24 групи, були присутні 674 особи. Сьогодні і по 12 листопада вагон знаходитиметься на станціях Могильов-Подільський, Жмеринка, Вінниця.

Вагон технічного навчання Коростенської дирекції залізничних перевезень виїжджав на станції Житомир, Нова Борова. Організовано 3 групи, були присутні 88 слухачів.

Крім того, постійно на станціях, вокзалах, посадочних платформах ПЗЗ для громадян передається інформація про зони підвищеної небезпеки на залізниці, про правила поведінки громадян в зоні дії залізничного транспорту, а також здійснюється завчасне інформування пасажирів про час прибуття і відправлення потягів.