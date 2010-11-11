Зниження комп'ютерного піратства в Україні приведе до зростання ВВП - експерт

Зниження рівня комп`ютерного піратства на 10% до 2013 року дозволить Україні наростити свій ВВП на півмільярда доларів США.

Така експертна оцінка аналітичної компанії IDC, надана УНІАН компанією «Майкрософт Україна».

Дослідження, проведене компанією IDC на замовлення Міжнародного альянсу виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance), довело, що чим швидше українська держава почне боротьбу з піратством, тим більше виграє українська економіка: зокрема, ВВП виросте на 586 млн. дол., якщо за 4 роки рівень комп`ютерного піратства знизиться всього на 10%. А це — еквівалент чотирирічної заробітної плати 38 725 вчителів в Україні або вартості одночасного будівництва Донбас-Арени і стадіону в Львові до Євро-2012.

Якщо ж 10%-е зниження піратства відбудеться за перші два роки 4-річного періоду, це як мінімум на 29% збільшить позитивний вплив на економіку, забезпечивши 755 млн. дол. ВВП і 116 млн. дол. доходів до держбюджету від сплати податків.

Для вітчизняних виробників програмного забезпечення боротьба з піратством є питанням виживання галузі, сказано в повідомленні. Як відзначив директор компанії Atlantic Records, голова правління Всеукраїнського агентства авторських прав Юрій ГАНДЗЮК, незахищеність законних правовласників, а також повна безкарність виробників контрафакту «знищує індустрію розробки ПЗ в Україні». Компанії, за його словами, вкладають значні кошти в розробку програмних продуктів, створюють робочі місця і платять податки, а діяльність «піратів» приводить до ситуації, «коли інвестовані в розробку кошти не приносять прибутку, і компанії змушені згортати розробки і скорочувати співробітників».

Довідка УНІАН. Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є світовим лідером у сфері розробки програмного забезпечення, а також в наданні послуг і рішень. З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», в завдання якої входять розвиток ринку програмного забезпечення і просування продуктів Microsoft, підтримка партнерів і замовників, а також локалізація новітніх технологій корпорації і реалізація соціальних проектів на території України.