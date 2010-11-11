Майже половина обстежених за місяць залізничних переїздів знаходиться у незадовільному стані - ДАІ

Майже половина перевірених за місяць співробітниками ДАІ залізничних переїздів в Україні знаходиться у незадовільному експлуатаційному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника управління Держдепартаменту ДАІ МВС України Василь РУБЛЮК.

За його словами, із 13 жовтня по 10 листопада з метою посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень і станом утримання залізничних переїздів було обстежено 7 тис. 425 переїздів, у результаті чого виявлено, що 3 тис. 460 з них знаходяться у незадовільному експлуатаційному стані.

Зокрема, на 1 тис. 675 залізничних переїздах настили не відповідають нормативам, покриття автомобільних доріг на підходах до 1 тис. 424 переїздів «вражені ямковитістю». А світлофорна та звукова сигналізація у несправному стані присутня на 297 переїздах, також на 318 аналогічних об’єктах обмежена видимість потягів.

Як зазначив В.РУБЛЮК, найбільш критична ситуація на залізничних переїздах склалася в Криму, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях і в Києві, де понад 50% залізничних переїздів мають значні експлуатаційні недоліки. Зокрема, у Миколаївській області таких переїздів налічується 94% від існуючих.

З метою виправлення становища відповідним посадовим особам вручено понад 1700 приписів для обов’язкового виконання.

Водночас за порушення правил проїзду залізничних переїздів до адміністративної відповідальності за вказаний період притягнуто понад 26 тис. водіїв.