У 2011 році введуть знижки для транзитних вантажів в Іллічівському, Керченському і Бердянському портах

Міністерство транспорту і зв`язку України ініціює введення в 2011 році знижок на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в ДП «Іллічівський морський торговий порт», «Керченський морський торговий порт» і «Бердянський морський торговий порт».

Текст проекту наказу міністерства розміщений на сайті відомства.

Зокрема, пропонуються знижки в ІМТП у розмірі 30% на транзитне зерно і насіння навалом, чавун в чушках і чорні метали, 40% – на перевалку сірки навалом.

Також пропонується ввести знижки в Керченському порту на перевалку транзитних зернових у розмірі 31%, транзитних залізняку і окатишів – 30% і вугілля – 29%.

У Бердянському порту пропонується знижка на мінерально-будівельні навалювальні транзитні вантажі у розмірі 25%.

Як відзначають в міністерстві, введення в дію наказу сприятиме залученню портами в 2011 році транзитних вантажопотоків в об`ємі близько 17 млн. тонн.

За прогнозними розрахунками портів, за умови застосування знижок в 2011 році планується одержати від виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з залученими транзитними вантажами близько 466 млн. грн. доходів і перерахувати до державного бюджету близько 41 млн. грн. податку на прибуток підприємств.