Кожен восьмий автобус з 70 тис. перевірених експлуатувався з несправностями

Кожен восьмий з майже 70 тисяч перевірених за місяць співробітниками ДАІ автобусів експлуатувався з несправностями.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника управління держдепартаменту ДАІ МВС України Василь РУБЛЮК.

За його словами, під час перевірки, яка тривала з 13 жовтня по 10 листопада з метою посилення державного контролю за безпекою пасажирських перевезень було оглянуто понад 69 тис. автобусів, з яких 8,5 тисячі, або кожен восьмий, експлуатувався з технічними несправностями, у тому числі майже тисяча автобусів працювало з несправними гальмами, 762 – мали несправності рульового керування, 1217 транспортних засобів мали несправності зовнішніх світлових приладів, майже дві тисячі – коліс та шин.

За виявленими порушеннями, як зазначив В.РУБЛЮК, співробітниками ДАІ заборонено подальшу експлуатацію майже 6,5 тис. автобусів з вилученням у їхніх власників талона про проходження державного технічного огляду.