Харківський метрополітен до кінця року комплексно відремонтує 7 станцій

До кінця 2010 року КП «Харківський метрополітен» планує здійснити комплексний ремонт станцій “Університет”, “Історичний музей”, “Радянська”, “Героїв праці”, “Холодна гора”, “Студентська” та “Центральний ринок”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі метрополітену, у рамках ремонтних робіт на зазначених станціях пофарбують зводи станцій, стелі пішохідних переходів, відремонтують опорні колони, облицюють гранітом стіни й підлогу.

На станції “Центральний ринок”, зокрема будуть замінені опорні залізобетонні конструкції сходових маршів з установкою нових гранітних східців на пішохідному виході № 2 (до міського управління міліції). На станціях “Героїв праці” і “Студентська” планується відремонтувати усі павільйони над пішохідними виходами, а також нанести тематичні малюнки на вітражі виходів.

Окрім цього, у вестибюлі № 1 (вихід до університету ім. В. Н. Каразіна) станції метро “Університет” планується встановити барельєф з образом Святої Тетяни, покровительки студентів.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 28 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській. Метро відкривається в 6:00, закривається опівночі, і працює на вихід до 0:45.