Siemens готовий поставляти "Сапсани" для ВШМ Москва-Петербург

Siemens зацікавлений в будівництві високошвидкісної магістралі між Москвою і Санкт-Петербургом, повідомив журналістам представник Siemens в Росії, відповідаючи на питання про плани щодо участі в цьому проекті. Про це пише РЗ-партнер.

"Безумовно, проект цікавий для Siemens. Siemens успішно брав участь в більшості проектів будівництва ВШМ у світі за останні роки", - сказав він.

"Якщо говорити про рухомий склад, то це, звичайно, "Сапсан" - єдиний високошвидкісний потяг, який зараз запущений в Росії", - додав представник компанії.

За його словами, при невеликому доопрацюванні, яке може бути проведене в Росії, "Сапсан" зможе розвивати швидкість 320 км/г (замість нинішніх 250 км/г).

"Зараз наша взаємодія з ВАТ "Російські залізниці" носить багатоплановий характер і охоплює широкий діапазон тем. Тема комплексного розвитку високошвидкісного сполучення в Росії серед них, звичайно, присутня", - сказав представник Siemens.