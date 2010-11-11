Мінтрансзв’язку упорядкує комбіновані перевезення

Міністерство транспорту і зв`язку України організує і упорядкує на законодавчому рівні комбіновані перевезення вантажів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, розроблено і виноситься на публічне громадське обговорення проект закону України «Про комбіновані перевезення».

Згідно з повідомленням, зараз в Україні при значному потенціалі комбінованих перевезень їх практичне впровадження залишається на украй низькому рівні. Проект закону регулює ті відносини, які не регламентовані чинним законодавством, зокрема, проблему укладення договорів між перевізниками, які беруть участь в комбінованому перевезенні, і питання технології роботи учасників цих перевезень.

Як вважають в міністерстві, враховуючи інтереси держави і суспільства з інтеграції економіки України в європейську, розвиток експорту транспортних, зокрема транзитних, послуг, зниження транспортної складової в ціні продукції, особливості транспортного процесу, в якому беруть участь і виробники, і споживачі продукції (вантажовідправники і вантажоодержувачі) і їх значну чисельність через різні форми власності, ухвалення законопроекту прискорить розвиток сучасних способів доставки вантажів.

Як наголошується в повідомленні, впровадження закону «Про комбіновані перевезення» дозволить гармонійно з`єднати на ринку транспортних послуг всі види сучасного транспорту на основі ефективного освоєння перспективних форм організації вантажних комбінованих перевезень, забезпечити інформаційну і технологічну взаємодію транспорту з митницями і іншими виробничими і фінансовими структурами.