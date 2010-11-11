ПЗ відправила у Казахстан 250-тонний негабаритний вантаж

Зі станції Індустріальна Південної залізниці відправили у Казахстан черговий негабаритний вантаж - турбогенератор, виготовлений на ДП "Завод "Електротяжмаш", повідомив сайт МТЗУ.

Для доставки супервантажу до станції Акса в Казахстані знову був задіяний спеціальний потяг, що складається з єдиних в СНД 20-осних платформ.

Потяг, який вже використовувався у вересні цього року для перевезення турбогенератора для Новочеркаської ГРЕС (Російська Федерація), відправився в Казахстан по спеціальному маршруту і графіку, розробленому відповідними структурними підрозділами ПЗ.