ПЗ відправила у Казахстан 250-тонний негабаритний вантаж
15:22, 11 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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Зі станції Індустріальна Південної залізниці відправили у Казахстан черговий негабаритний вантаж - турбогенератор, виготовлений на ДП "Завод "Електротяжмаш", повідомив сайт МТЗУ.
Для доставки супервантажу до станції Акса в Казахстані знову був задіяний спеціальний потяг, що складається з єдиних в СНД 20-осних платформ.
Потяг, який вже використовувався у вересні цього року для перевезення турбогенератора для Новочеркаської ГРЕС (Російська Федерація), відправився в Казахстан по спеціальному маршруту і графіку, розробленому відповідними структурними підрозділами ПЗ.
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