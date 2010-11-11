Мінтранс вводить знижки до 50% на обробку транзитних вантажів у портах

Міністерство транспорту і зв'язку України знизить ставки на виконання робіт з транзитними вантажами у вітчизняних портах на 2011 рік, встановивши знижки в розмірі від 18% до 50% - залежно від виду вантажу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, для реалізації цих прогнозів фахівці Держадміністрації річкового і морського транспорту розробили проект наказу Мінтрансу "Про розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України на 2011 рік", який виносять на публічне громадське обговорення.

"Цей крок збільшить об'єм перевезень транзитних вантажів у напрямі українських портів, підвищить рівень прибутковості портів і збільшить відрахування до держбюджету" - прогнозує результат міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

Документ встановлює розміри знижок на роботи з транзитними вантажами в усіх вітчизняних портах, що, за попередніми розрахунками, дозволить наступного року отримати близько 466 млн. грн. прибутків від таких операцій і перерахувати до державного бюджету близько 41 млн. грн. податку на прибуток підприємств.