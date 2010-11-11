«Укрзалізниця» проводить роз’яснювальну роботу з профілактики ДТП на переїздах

"Укрзалізниця" проводить масштабну роз'яснювальну роботу з профілактики ДТП на переїздах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, одним з напрямів роботи зі зменшення кількості ДТП на залізничних переїздах є проведення профілактичних заходів з учасниками дорожнього руху. Такі заходи здійснюються в декількох напрямах: це і спільні рейди з представниками ДАІ, і роз'яснювальна робота на транспортних підприємствах, у навчальних закладах і таке інше

Зокрема, протягом жовтня-листопада 2010 року по усій Україні залізничники провели лекції з дотримання правил дорожнього руху для водіїв у 303 навчальних закладах з підготовки водіїв і в 1044 організаціях автоперевізників. Крім того, водіям роздають спеціальні інформаційні буклети.

За вказаний період було проведено 814 спільних рейдів з представниками ДАІ з дотримання водіями правил дорожнього руху, під час яких виявлено 763 порушення. Ще 782 порушення правил виявили і передали в ДАІ чергові по переїздах. Зокрема показовий випадок стався 6 листопада 2010 на під'їзді до залізничного переїзду без чергового 220 км перегону Дубриничі - Великий Березний Львівської залізниці. Водій маршрутного автобуса з пасажирами, незважаючи на заборонні світлові і звукові сигнали почав рухатися у бік переїзду. Для попередження наїзду на автобус машиністи потягу застосували екстрене гальмування і звуковий сигнал. Автобус зупинився за 1,5 м від крайньої рейки. Інформація про цей випадок в оперативному порядку була передана в органи ДАІ, які розшукали і покарали водія-порушника.

Також залізниці України проводять місячник з профілактики невиробничого травматизму на залізничному транспорті серед школярів, учнів ліцеїв і коледжів, студентів навчальних закладів, розташованих у прилеглих до залізничних колій районах. Уже проведено 1200 лекцій у 946 навчальних закладах. Усього лекції про безпеку на залізничному транспорті прослухали понад 80 тис. осіб.