Виробництво легкових авто в Україні скоротилося на 7%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-жовтні, за оперативними даними, скоротилося на 7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 56,818 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України "УкрАвтоПром".

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні у січні-жовтні збільшилося у 2,3 раза, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 2126 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні у січні-жовтні збільшилося у 2,1 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 4265 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6%, у порівнянні з 2008 роком, - до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні у 2009 році скоротилося на 85,4% порівняно з 2008 роком, до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% - до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Провідними виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація "УкрАВТО" (ЗАТ "ЗАЗ"), Корпорація "Богдан", ЗАТ "Єврокари", Корпорація "АІС" (ТОВ "КрАСЗ") Корпорація "Еталон" (ЗАТ "Чернігівський автозавод" і ЗАТ "Бориспільський автозавод") та ін.