Кабмін передав переїзд через дамбу Дніпровської ГЕС в управління Мінпаливенерго
18:10, 11 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів України вирішив передати автодорожній переїзд через дамбу Дніпровської ГЕС (м. Запоріжжя) в управління Міністерства палива та енергетики України.
Про це сказано в розпорядженні Кабміну №2080 від 10 листопада ц.р., текст якого обнародуваний на урядовому порталі.
Раніше переїзд знаходився в комунальній власності міста Запоріжжя.
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