Кабмін передав переїзд через дамбу Дніпровської ГЕС в управління Мінпаливенерго

Кабінет міністрів України вирішив передати автодорожній переїзд через дамбу Дніпровської ГЕС (м. Запоріжжя) в управління Міністерства палива та енергетики України.

Про це сказано в розпорядженні Кабміну №2080 від 10 листопада ц.р., текст якого обнародуваний на урядовому порталі.

Раніше переїзд знаходився в комунальній власності міста Запоріжжя.