Борг держави перед КВЗ з відшкодування ПДВ складає 400 млн. грн.

Заборгованість держави перед Крюківським вагонобудівним заводом з відшкодування податку на додану вартість складає близько 400 млн. грн.

Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир ПРИХОДЬКО.

«Робота з відшкодування ПДВ йде. Проте не так все швидко. Борги тільки ростуть. Сьогодні це близько 400 млн. грн.», – сказав В.ПРИХОДЬКО.

Нагадаємо, на початок жовтня ц.р. заборгованість держави з повернення ПДВ перед підприємством складала більше 340 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.