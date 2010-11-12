Польща має намір ввести на Євро-2012 спеціальний polish pass

Польська влада планує запропонувати футбольним уболівальникам, які приїдуть до Польщі на матчі Євро-2012, спеціальний пакет транспортних, страхових і готельних послуг - polish pass.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомив директор з операційних справ компанії PL.2012 Войчех ФОЛЕЄВСКІ.

«Ідея така, що закордонний турист, який вже знатиме, де він хоче бути, в які дні в якому місті, де ночувати, чи переїздитиме з міста до міста, міг, як в інтернеті, зібрати все в кошик і купити із знижкою», - сказав він.

Представник компанії, яка координує підготовку поляків до чемпіонату, відзначив, що нині ведуться переговори про впровадження такої системи з тими компаніями, які надають ці послуги.

Він відзначив великий інтерес до проекту, визнавши водночас складнощі в його реалізації через велику кількість потенційних учасників.

В.ФОЛЕЄВСКІ назвав польську ідею ноу-хау, відзначивши, що вона викликала «великий інтерес» зокрема «прихильну підтримку» УЄФА.

Він сказав, що в разі успішного завершення переговорів, система може бути запущена в тестовому режимі вже весною 2011 року.

«У нас велике бажання, аби ввести такий продукт на ринок», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польща виграли право організації Євро-2012 у квітні 2007 року.

Матчі чемпіонату пройдуть в 4 польських і 4 українських містах.