«Укравтодор» призначив Стельняковича в.о. голови правління «Автомобільні дороги України»

Відповідно до наказу Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) від 10 листопада, Бахтіяр САПАЄВ звільнений з посади голови правління ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги України» і виконувачем обов'язків голови правління призначений Сергій СТЕЛЬНЯКОВИЧ.

Про це повідомляє офіційний сайт Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

С. СТЕЛЬНЯКОВИЧ призначений у порядку переведення зі Служби автомобільних доріг у Харківській області. Б.САПАЄВ звільнений за власним бажанням.

Нагадаємо, Б. САПАЄВ був призначений головою правління "Автомобільних доріг України" наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) від 16 червня. Термін контракту з новим головою компанії - 5 років - з 16 червня 2010 р. по 15 червня 2015 р.

Довідка УНІАН. ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" створено постановою уряду у 2002 році для будівництва, ремонту і утримання автодоріг загального користування. Засновником ВАТ в особі держави є Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор