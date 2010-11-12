ДЗ за 9 місяців знизила чистий прибуток на 28%

ДО "Донецька залізниця" (ДЗ) за 9 місяців 2010 р. знизила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2009 р., на 28% - з 119,54 млн. грн. до 85,96 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті ДКЦПФР.

Дохід ДЗ за звітний період виріс на 15,65% - з 5 млрд. 956,5 млн. грн. до 6 млрд. 888,8 млн. грн.

Чистий дохід - з 4 млрд. 927 млн. грн. до 5 млрд. 591 млн. грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль пролягає по території Донецьклї, Луганськлї, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей України на порівняно невеликій площі - 57 тис. кв. км і населенням близько 8,5 млн. осіб. Залізниця в Донбасі є основним видом транспорту, обслуговує понад 3 тис. клієнтів (94% - в Донецькій і Луганській областях), у тому числі: вугільні шахти, металургійні, коксохімічні і трубні, машинобудівні і верстатобудівні заводи, збагачувальні фабрики, підприємства хімічної, легкої, харчової і інших галузей промисловості. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (що становить близько 13% загальної довжини залізниць України). У той же час дорога здійснює понад 40% навантаження і понад 35% вивантаження усіх вантажів залізниць України. Магістраль має 7 стикових пунктів з іншими залізницями України, чотири передавальні прикордонні пункти з Росією. На півдні залізниця має вихід до Азовського моря через Маріупольський морський торговельний порт.