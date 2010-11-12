ДЗ модернізувала 6 та капітально відремонтувала 17 переїздів

Донецька залізниця з метою підвищення рівня безпеки на транспорті здійснила модернізацію 6-ти переїздів (у тому числі п'ять обладнані чотирма шлагбаумами і один - системою автоблокування) і капітально відремонтувала 17 переїздів.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ДЗ.

У повідомленні сказано, що програма з обладнання переїздів 4-ма шлагбаумами, які повністю перекривають по ширині проїжджу частину, у першу чергу, спрямована на повне виключення можливості перетнути переїзд.

У той же час в прес-службі нагадали, що командою для зупинки автотранспорту є, в першу чергу, включення світлової і звукової сигналізації, шлагбаум - це додатковий засіб безпеки.

Під час капітального ремонту на переїздах здіснили зміну шпал і рейок, настилу переїзду, дорожніх знаків і т.і.

У прес-службі підкреслили, що Донецька залізниця постійно вкладає кошти в заходи щодо забезпечення безпеки на переїздах. Цього року заплановано освоїти понад 13,6 млн. грн. Планують провести ремонт огороджень, установку світлофорів і плакатів, які пропагують безпеку на дорозі, реконструкцію освітлення, укладання резино-кордового покриття на шляхах, вирубування кущів у зоні видимості.

При цьому у повідомленні зазначено, що не усі переїзди належать залізниці. На балансі Донецької залізниці 656 переїздів, у тому числі 283 з черговим по переїзду і 373 таких, що не охороняються. Наприклад, у Донецьку є 92 залізничні переїзди, з яких 45 не належать залізниці.